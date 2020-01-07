Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son görüntüsü görenleri oldukça şaşırttı!

Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Yönetmen Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından sahnede şarkı söylerken keşfedilen Zeren, Battal Gazi Destanı, Salako, Köyden İndim Şehire, Banker Bilo, Duvardaki Kan gibi ses getiren filmlerde oynadı. Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve kendini yetiştirdi, şarkı sözü yazdı. Usta oyuncu, Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl'da sahne aldı.

07.01.2020 09:40 - Son Güncelleme: 07.01.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





