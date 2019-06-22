Salako ve Hanzo filmlerinde Kemal Sunal'a eşlik etmişti! Meral Zeren'in son hali çok şaşırttı
Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Daha sonra Hanzo'nun Hülya hemşiresi, Banker Bilo'nun Zeyno'su oldu. Meral Zeren uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Aradan yıllar geçti ve Meral Zeren'in son görüntüsü 'Yok artık' dedirtti.
Salako filmindeki Emine karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti… 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı. Yılların vermiş olduğu izler Meral Zeren'in de yüzüne yansımış. İşte Meral Zeren'in son hali...