'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Salako' filminde Kemal Sunal'ın partneri 'Emine' karakterine canlandıran Meral Zeren, filmin yayınlandığı döneme damga vuran isimlerden biri olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise şüphesiz 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. İşte usta oyuncu Meral Zeren'in o görüntüsü...

21.09.2019 18:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





