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'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Salako' filminde Kemal Sunal'ın partneri 'Emine' karakterine canlandıran Meral Zeren, filmin yayınlandığı döneme damga vuran isimlerden biri olmuştu. Meral Zeren, Yeşilçam'daki birçok filmde de usta oyuncu Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Zeren'in en unutulmaz rolü ise şüphesiz 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. İşte usta oyuncu Meral Zeren'in o görüntüsü...

21.09.2019 18:48 - Son Güncelleme:
'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Kemal Sunal'la birlikte oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden olan Meral Zeren, Salako filmindeki Emine rolüyle unutulmazlar arasına girmişti. Günümüzde hala hatırlanan Meral Zeren'in Yeşilçam'daki görüntüsünden çok uzakta olması hayranlarını üzdü.

'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'da 'Emine' karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı.

'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı.

'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı.

'Salako' filminin 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle hayrete düşürdü

Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü.

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