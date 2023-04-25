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Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo'yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

Manchester United takımında yer alan Ramon Calliste, yaşadığı sakatlık sonrası futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. 1985 doğumlu başarılı futbolcu son olarak 2009 yılında Cambridge City takımında yer almıştı. Sakatlanmasının ardından yeni işiyle gündeme gelen 37 yaşındaki Calliste bakın şimdi ne yapıyor! İşte Ramon Calliste'nin son hali.

takvim.com.tr
25.04.2023 09:41 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:45
Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

Manchester United takımında birlikte forma giyen Ramon Calliste ve Ronaldo'nun kariyerleri oldukça farklı ilerledi. Calliste sakatlık yaşamasının ardından yeşil sahalara veda etmek zorunda kaldı. Ronaldo'nun takım arkadaşıyken bir anda bambaşka bir mesleğe yönelen Calliste şimdilerde saat satıyor. Eski futbolcunun son hali ise görenleri şaşırttı. Sonuç hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. İşte Calliste'nin ibret alınacak hikayesi...

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Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

Eski futbolcu Ramon Calliste 16 yaşında Manchester United altyapısına transfer oldu.

Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

Orta sahada oynayan Calliste, A takımda forma giymese de Cristiano Ronaldo'yla aynı antrenmanda yer aldı.

Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

2006'DA DİZ SAKATLIĞI YAŞADI!

Ramon Castille, 2006'da yaşadığı diz sakatlığı yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

2013 YILINDA KENDİ MARKASINI KURDU!

2013 yılında değeri 250 bin doları bulan kendi saat markasını kurdu.

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