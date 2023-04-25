Sakatlandı futbolu bıraktı! 37 yaşında saat satıyor! Ronaldo’yla aynı takımdaydı! İşte son hali...

Manchester United takımında birlikte forma giyen Ramon Calliste ve Ronaldo'nun kariyerleri oldukça farklı ilerledi. Calliste sakatlık yaşamasının ardından yeşil sahalara veda etmek zorunda kaldı. Ronaldo'nun takım arkadaşıyken bir anda bambaşka bir mesleğe yönelen Calliste şimdilerde saat satıyor. Eski futbolcunun son hali ise görenleri şaşırttı. Sonuç hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. İşte Calliste'nin ibret alınacak hikayesi...