Aylar sonra gelen soyadı hamlesi! Sahra Işık eski eşinin soyadına böyle veda etti: "As bayrakları as!"
Geçtiğimiz aylarda İdris Aybirdi ile yollarını ayıran eski voleybolcu, model ve Survivor yarışmacısı Sahra Işık, sosyal medyada uzun süredir kriz haline gelen soyadı hamlesini sonunda tamamladı. Dava sürecinden bu yana "Umarım bir an önce kurtulurum" dediği eski eşinin soyadını onaylı Instagram hesabından kaldıran ünlü isim, yaşadığı sevinci takipçileriyle "As bayrakları as!" notuyla paylaştı.
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