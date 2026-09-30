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Aylar sonra gelen soyadı hamlesi! Sahra Işık eski eşinin soyadına böyle veda etti: "As bayrakları as!"

Geçtiğimiz aylarda İdris Aybirdi ile yollarını ayıran eski voleybolcu, model ve Survivor yarışmacısı Sahra Işık, sosyal medyada uzun süredir kriz haline gelen soyadı hamlesini sonunda tamamladı. Dava sürecinden bu yana "Umarım bir an önce kurtulurum" dediği eski eşinin soyadını onaylı Instagram hesabından kaldıran ünlü isim, yaşadığı sevinci takipçileriyle "As bayrakları as!" notuyla paylaştı.

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Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019’da evlendi, 2025’te baba oldu

2019 yılında evlenen eski voleybolcu, model ve Survivor yarışmacısı Sahra Işık ile İdris Aybirdi çifti, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'in doğumuyla anne-baba oldu.

Çift tek celsede boşandı, ihanet iddiaları ortaya çıktı

Evlilikleri boyunca zaman zaman sorunlar yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından ise ihanet iddiaları ve sosyal medyadaki soyadı tartışması gündem oldu.

Sahra Işık boşanmayı ilk başta anlaşmalı olarak duyurmuştu

Boşanmanın ilk günlerinde Sahra Işık, kararın karşılıklı ve anlaşmalı olarak alındığını sosyal medyada şu sözlerle duyurmuştu:

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

İhanet ve şiddetli geçimsizlik iddialarıyla gerçek yüzü ortaya çıktı

Ancak zamanla Sahra Işık'ın gündeme getirdiği ihanet iddiaları, güven kırıklıkları ve evlilik boyunca yaşanan şiddetli geçimsizlik ayrılığın asıl nedenleri olarak öne çıktı.

Sahra Işık: Eski eşim beni Seray Kaya ile aldattı

İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Boşanmanın hemen ardından Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini evlilik süresince ve boşanma aşamasında oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etti. Işık, bu iddialarını desteklemek için bazı mesaj ve fotoğraf kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.

Sahra Işık’tan Seray Kaya’ya ağır suçlamalar

SERAY KAYA VE İDRİS AYBİRDİ'YE GÖNDERME

Sahra Işık, Seray Kaya'yı doğrudan hedef alarak ağır ifadeler kullanmış ve kendisini "evli adam avcısı" olarak nitelendirerek Paylaşımında doğrudan Seray Kaya'ya hitap ederek, "Sevgiline söyle içip içip kapıma dayanmasın" diyerek tepkisini dile getirmiştir.

Seray Kaya sessizliğini bozdu, ilişkiyi kalp emojisiyle ilan etti

İDDİALARA SERAY KAYA'DAN YANIT GELDİ

Günlerce konuşulan iddiaların ardından ünlü oyuncu Seray Kaya sessizliğini bozdu. İdris Aybirdi ile ilişkisinin boşanma sonrasında başladığını belirten Kaya, Sahra Işık'ın ifşa ettiği fotoğrafın aslını kendi Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Böylece ilişkisini resmen ilan eden ünlü oyuncu, kendisine yönelik ağır ithamlar ve hakaretler için de hukuki süreç başlattığını duyurdu.

İdris Aybirdi evlilik sürecinde ilişki iddialarını reddetti

Benzer şekilde sessizliğini bozan İdris Aybirdi de Seray Kaya ile evlilik sürecinde ilişki yaşadığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Aybirdi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dâhil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz olmamıştır."

Sahra Işık Instagram’da eski eşinin soyadını silemiyordu

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Hesabının onaylı (mavi tikli) olması nedeniyle Instagram'ın isim değişikliğine izin vermediğini belirten Sahra Işık, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum ama Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı, sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

Sahra Işık nihayet Aybirdi soyadından kurtuldu: As bayrakları as!

Gerekli işlemleri tamamlayan Işık, profilindeki "Aybirdi" soyadını nihayet kaldırdı. Bu gelişmeyi sosyal medyada adeta bir zafer gibi kutlayan ünlü isim, sevincini "As bayrakları as! Çok şükür Allah'ım, çok mutlu oldum" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Sude Kuş
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