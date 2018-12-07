Şahin Tepesi'nin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'dan anlamlı mesaj!

Şahin Tepesi bugün 3. yeni bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin yeni dizilerinden olan Şahin Tepesi'nin oyuncularından Aybüke Pusat ve Boran Kuzum, bugün yayınlanacak yeni bölümde sokak hayvanlarına dikkat çekecek. Dizi setinin neşe ve eğlence kaynağına dönüşen Romeo adlı köpek, tanıştıkları günden bu yana birbirleriyle inatlaşmaktan kaçınmayan Efe ve Verda arasındaki aşkın ilk kıvılcımı olacak. Şahin Tepesi 3. yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık 2018 Cuma, 16:03:46 Güncelleme: 16:19:53
Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

ŞAHİN TEPESİ'NİN BAŞARILI OYUNCULARINDAN ANLAMLI MESAJ!

Şahin Tepesi'nin genç ve başarılı oyuncuları Boran Kuzum ve Aybüke Pusat, ekran başındakilere anlamlı bir mesaj verecek. Yetenekli oyuncular, dizinin yeni bölümünde yolun kenarında buldukları bir köpeği birlikte kurtarıp onu sahiplenerek sokak hayvanlarına dikkat çekecek.

ŞAHİN TEPESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

Senaryosunu Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hilal Saral'ın üstlendiği 'Şahin Tepesi'nin genç ve başarılı oyuncuları Boran Kuzum ve Aybüke Pusat, ekran başındakilere anlamlı bir mesaj verecek. Yetenekli oyuncular, dizinin yeni bölümünde yolun kenarında buldukları bir köpeği birlikte kurtarıp onu sahiplenerek sokak hayvanlarına dikkat çekecek.

Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

Boran Kuzum, "Soğuk kış günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma koşullarını iyileştirebilmek adına her bütçe ve duruma göre yapılabilecek iyilikler var. Yapabileceğimiz her şey, bir muhtaç dostumuzu daha kurtarabilir. Dizide de buna değinmek çok değerliydi bizim için." sözleriyle sokakta pek çok kimsesiz hayvanın olduğuna vurgu yaptı.

Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

"VİCDANIMIZLA HAREKET ETMELİYİZ"

Aybüke Pusat ise bu durumla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: "İyi şartlarda yaşamak her canlının hakkı. Soğukta, terk edilmiş, yaralı canların sesi olmak zorundayız. Vicdanımızla hareket etmeliyiz. Lütfen onları barınaklara terk etmeyin. Görmezden gelmek yerine el ele verip hepsine yuva olabiliriz. Satın alma, sahiplen. Mama bağışında bulun. Soğukta ve sıcakta kapının önüne mama ve su koy."

Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

Dizi setinin neşe ve eğlence kaynağına dönüşen Romeo adlı köpek, tanıştıkları günden bu yana birbirleriyle inatlaşmaktan kaçınmayan Efe ve Verda arasındaki aşkın ilk kıvılcımı olacak.

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