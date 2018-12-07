Şahin Tepesinin oyuncuları Aybüke Pusat ve Boran Kuzumdan anlamlı mesaj!

Boran Kuzum, "Soğuk kış günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma koşullarını iyileştirebilmek adına her bütçe ve duruma göre yapılabilecek iyilikler var. Yapabileceğimiz her şey, bir muhtaç dostumuzu daha kurtarabilir. Dizide de buna değinmek çok değerliydi bizim için." sözleriyle sokakta pek çok kimsesiz hayvanın olduğuna vurgu yaptı.