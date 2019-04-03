Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

"EZİK BÜZÜK OLMUŞUM"

Güler, "Kemiklerimi kırdı. Sokaklarda dizlerimin üzerinde ağladım ve acı çektim. Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek, bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.