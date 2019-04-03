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Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

Rapçi Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera lakaplı Esen Güler, sosyal medya hesabından kan donduran iddialarda bulundu. Sagopa Kajmer olarak tanınan ve gerçek adı Yunus Özyavuz olan rapçinin eşi, Instagram hesabından eski eşi hakkında, "Kemiklerimi kırdı. Sokaklarda dizlerimin üzerinde ağladım ve acı çektim. Ezik büzük olmuşum..." gibi ifadeler kullandı. İddiaların odağındaki rapçi Sagopa Kajmer'in memleketi ise merak konusu oldu. İşte Sagopa Kajmer'in eski eşi Esen Güler'den gelen o iddialar...

03.04.2019 12:19 - Son Güncelleme: 03.04.2019 12:36
Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

Rapçi Sagopa Kajmer ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz'un eski eşi Kolera lakaplı Esen Güler, eski eşi Sagopa ile ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

"EZİK BÜZÜK OLMUŞUM"

Güler, "Kemiklerimi kırdı. Sokaklarda dizlerimin üzerinde ağladım ve acı çektim. Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek, bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

Bu sırada iddiaların odağındaki Sagopa Kajmer'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin memleketleri...

Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...

Furkan Palalı - Konya

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