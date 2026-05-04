Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, bu kez İtalya'nın romantik atmosferinde gündeme geldi. 2024 yılında başlayan ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.
O ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR
Ünlü çift, Subaşı'nın 31'inci yaş günü için Roma'ya gitti. Baş başa vakit geçiren ikili, şehrin tarihi ve turistik noktalarında çekilen anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Kısa sürede büyük ilgi gören karelerde çiftin keyifli halleri dikkat çekti.
ROMA'DA ROMANTİK KUTLAMA
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Koç, paylaşımında "Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun. Roma'dan sevgiler" ifadelerini kullanırken, Hazal Subaşı da tatilden kareleri "Kutladık geldik" notuyla yayınladı.
TREVİ ÇEŞMESİ'NDE DİLEK
Çiftin Roma seyahati sırasında 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi'ne giderek dilek tuttuğu ve özel bir mekanda pasta keserek kutlama yaptığı da tatil karelerinden görüldü. Romantik anlar sosyal medyada en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.
"EVLENME NİYETİMİZ VAR"
Öte yandan ikilinin evlilik planları da hayranları tarafından merak ediliyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evlilikle ilgili soruya, "Evet evlenme niyetimiz var ama acelemiz yok. Çok mutluyuz" yanıtını vererek ilişkilerinin ciddi bir yolda ilerlediğini ifade etmişti.
ARKADAŞ ORTAMINDAN BAŞLAYAN AŞK
Çiftin aşkı ilk olarak ortak arkadaş çevresi sayesinde başlamış, daha sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kamuoyuna yansımıştı. O günden bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak ama samimi paylaşımlarla sürdüren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer almaya devam ediyor.
Hazal Subaşı kimdir? ✴Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuş Türk oyuncu, model ve güzellik yarışması derecesi bulunan bir isimdir.
Kaç yaşındadır? ✴1995 doğumlu olan Hazal Subaşı, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.
Eğitim ve kariyer hayatı nasıldır? ✴İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak kariyerine bu alanda devam etmiştir. Aynı zamanda Miss Supranational yarışmasına katılan ilk Türk kadın olmuştur.
Özel hayatı hakkında neler biliniyor? ✴Selanik göçmeni bir aileye mensup olan Subaşı, küçük yaşta anne ve babasının ayrılması sonrası annesiyle yaşamıştır. 13 yaşında babasını trafik kazasında kaybetmiş, Batuhan adında bir ağabeyi bulunmaktadır.
Oğuzhan Koç kimdir? ✴Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'da doğmuş; oyuncu, komedyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve müzisyendir. Hem televizyon hem müzik projeleriyle geniş kitlelerce tanınmaktadır.
Kaç yaşındadır? ✴1985 doğumlu olan Oğuzhan Koç, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.
Kariyerinde öne çıkan çalışmalar nelerdir? ✴Küçük yaşlarda müzik eğitimi alan Koç, BKM Mutfak ekibinde yer alarak çıkış yaptı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınırken, "3 Adam" programıyla televizyon kariyerini pekiştirdi. "Ben Hâlâ Rüyada" albümü ve "Küsme Aşka", "Bulutlara Esir Olduk" gibi şarkılarıyla müzikte de başarı elde etti.
Özel hayatı ve ilişkileri nasıldır? ✴Oğuzhan Koç, 2022 yılında Demet Özdemir ile evlenmiş, 2023 yılında yollarını ayırmıştır. 2024 yılında oyuncu Hazal Subaşı ile ilişki yaşamaya başlamış ve birliktelikleri magazin gündeminde sıkça yer almıştır.
