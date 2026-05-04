Kariyerinde öne çıkan çalışmalar nelerdir?

✴Küçük yaşlarda müzik eğitimi alan Koç, BKM Mutfak ekibinde yer alarak çıkış yaptı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınırken, "3 Adam" programıyla televizyon kariyerini pekiştirdi. "Ben Hâlâ Rüyada" albümü ve "Küsme Aşka", "Bulutlara Esir Olduk" gibi şarkılarıyla müzikte de başarı elde etti.

Özel hayatı ve ilişkileri nasıldır?

✴Oğuzhan Koç, 2022 yılında Demet Özdemir ile evlenmiş, 2023 yılında yollarını ayırmıştır. 2024 yılında oyuncu Hazal Subaşı ile ilişki yaşamaya başlamış ve birliktelikleri magazin gündeminde sıkça yer almıştır.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.