Safiye Soyman'ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: "Kulakları büyütmüşler..."
Safiye Soyman'ın son halini sosyal medyayı ikiye böldü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı. Geçtiğimiz yıllarda 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren yakın arkadaşı Seda Sayan gibi estetiğe merak salan Safiye Soyman, bu kez de 'Lolita Lif' denilen bir yöntemi denedi. Arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman'ın son halini görenler şaşkına döndü.
"KULAKLARI BÜYÜTMÜŞLER..."
Safiye Soyman'ın son haline bakın, sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı, ağızlar açık kaldı.
Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.
Safiye Soyman'ın son hali dikkat çekti | VİDEO
"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"
Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı iddia edilmiş, "Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti" yorumları da beraberinde gelmişti.
şte Safiye Soyman ve Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.