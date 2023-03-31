RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Safiye Soyman'ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: "Kulakları büyütmüşler..."

Safiye Soyman'ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: "Kulakları büyütmüşler..."

Safiye Soyman'ın son halini sosyal medyayı ikiye böldü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı. Geçtiğimiz yıllarda 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren yakın arkadaşı Seda Sayan gibi estetiğe merak salan Safiye Soyman, bu kez de 'Lolita Lif' denilen bir yöntemi denedi. Arkadaşı Seda Sayan'ın isteği üzerine Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman'ın son halini görenler şaşkına döndü.

31.03.2023 09:14 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:42
Safiye Soyman’ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan’a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: Kulakları büyütmüşler...

"KULAKLARI BÜYÜTMÜŞLER..."

Safiye Soyman'ın son haline bakın, sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan'a uyup estetik yaptırmıştı, ağızlar açık kaldı.

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Safiye Soyman’ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan’a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: Kulakları büyütmüşler...

Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

Safiye Soyman'ın son hali dikkat çekti | VİDEO

Safiye Soyman’ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan’a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: Kulakları büyütmüşler...

"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"

Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı iddia edilmiş, "Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti" yorumları da beraberinde gelmişti.

şte Safiye Soyman ve Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Safiye Soyman’ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan’a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: Kulakları büyütmüşler...

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

Safiye Soyman’ın son haline bakın sosyal medya ikiye bölündü! Seda Sayan’a uyup estetik yaptırmıştı ağızlar açık kaldı: Kulakları büyütmüşler...

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."

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