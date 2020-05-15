Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şoke oldu! Safiye Soyman'ın meğer 45 yaşında çocuğu varmış...

Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.