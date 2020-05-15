İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'
Türkücü İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa'ya saçlarını kestirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde karantinada olan Yıldızhan, normalleşme sürecine girilmesiyle ilgili, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum" dedi. Çocuklarıyla birlikte ev karantinasında olan İzzet Yıldızhan, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte ünlülerin karantina günlükleri...
Türkücü İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ailesi ile birlikte evde geçiriyor. Yıldızhan, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Birkaç gün önce normalleşme sürecine girilmesiyle beraber AVM ve kuaförlerin açılmasına rağmen dışarı çıkmayan türkücü, saçını oğlu Mustafa Yıldızhan'a kestirdi.
"BU KORONAVİRÜS BİZİ MAHVETTİ"
İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını banyoda keserken çektiği videoyu paylaşmıştı. Türkücü, "Koranavirüs sonrası kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günler de geçecek" demişti. Aynı zamanda takipçilerine 'Evde kal' mesajı veren İzzet Yıldızhan, şu şekilde konuşmuştu: Bu koronavirüs bizi mahvetti. Onun için kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Bizde yaş sınırı yok. Evlat, evlattır. Baba ne derse, öyle olur bizde. Ben 'Mustafa gel, saçını 3 numaraya vuralım' dedim. O da 'Tamam babacığım. Sen nasıl istiyorsan' dedi.