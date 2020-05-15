RAMAZAN İMSAKİYE
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İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

Türkücü İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa'ya saçlarını kestirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde karantinada olan Yıldızhan, normalleşme sürecine girilmesiyle ilgili, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum" dedi. Çocuklarıyla birlikte ev karantinasında olan İzzet Yıldızhan, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte ünlülerin karantina günlükleri...

15.05.2020 16:15 - Son Güncelleme: 15.05.2020 16:36
İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

Türkücü İzzet Yıldızhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ailesi ile birlikte evde geçiriyor. Yıldızhan, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Birkaç gün önce normalleşme sürecine girilmesiyle beraber AVM ve kuaförlerin açılmasına rağmen dışarı çıkmayan türkücü, saçını oğlu Mustafa Yıldızhan'a kestirdi.

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İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

"BİR SÜRE DAHA KUAFÖRE GİTMEYECEĞİM"

"10 senedir saçlarımı böyle kesmiyorum" diyen Yıldızhan, o anları sosyal medya hesabından da yayınlayarak, "Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa" ifadelerini kullandı.

İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

"BU KORONAVİRÜS BİZİ MAHVETTİ"

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını banyoda keserken çektiği videoyu paylaşmıştı. Türkücü, "Koranavirüs sonrası kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günler de geçecek" demişti. Aynı zamanda takipçilerine 'Evde kal' mesajı veren İzzet Yıldızhan, şu şekilde konuşmuştu: Bu koronavirüs bizi mahvetti. Onun için kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Bizde yaş sınırı yok. Evlat, evlattır. Baba ne derse, öyle olur bizde. Ben 'Mustafa gel, saçını 3 numaraya vuralım' dedim. O da 'Tamam babacığım. Sen nasıl istiyorsan' dedi.

İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

"Mustafa'ya çok yakışıyor. Kaşları, gözleri simsiyah... Oğlum benim, kuzum... Hala babasının önüne oturur, babası da onu tıraş eder. Aslan oğlum benim... Senin oğlun da seni böyle dinlesin inşallah."

İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

Dilan Çiçek Deniz korona günlerinde spor yapmayı ve o anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Aslışah Alkoçların odasını spor salonuna çevirmesinin aksine Dilan Çiçek Deniz, tüm odaları spor salonu olarak kullanıyor.

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