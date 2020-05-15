İzzet Yıldızhan'dan karantina imajı! 'Bir süre daha kuaföre gitmeyi düşünmüyorum'

"BU KORONAVİRÜS BİZİ MAHVETTİ"

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını banyoda keserken çektiği videoyu paylaşmıştı. Türkücü, "Koranavirüs sonrası kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günler de geçecek" demişti. Aynı zamanda takipçilerine 'Evde kal' mesajı veren İzzet Yıldızhan, şu şekilde konuşmuştu: Bu koronavirüs bizi mahvetti. Onun için kendi işimizi, kendimiz görmek zorundayız. Bizde yaş sınırı yok. Evlat, evlattır. Baba ne derse, öyle olur bizde. Ben 'Mustafa gel, saçını 3 numaraya vuralım' dedim. O da 'Tamam babacığım. Sen nasıl istiyorsan' dedi.