Safiye Soyman son haliye adeta bambaşka biri "Artık sadece sırtüstü yatabiliyorum" Seda Sayan'la gerdire gerdire bir hal olmuşlardı
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Ancak Seda Sayan daha sonra durumun tam tersi olduğunu önce estetiği Safiye Soyman'ın sonra da kendisinin yaptırdığını söylemişti. Safiye Soyman son haliyle bir magazin programına konuk oldu. Son hali ise herkesi şaşkına çevirdi.
03.05.2023 14:15 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:33
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı.
"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.
Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.