Safiye Soyman son haliye adeta bambaşka biri "Artık sadece sırtüstü yatabiliyorum" Seda Sayan'la gerdire gerdire bir hal olmuşlardı

"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.