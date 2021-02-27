Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı
Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde. Safiye Soyman'ın 10 yıl süren ilk evliliğinden dünyaya gelen Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.
13 YAŞINDA GÖRÜCÜ USULÜ AKRABASIYLA EVLENDİRİLDİ!
'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı.