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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde. Safiye Soyman'ın 10 yıl süren ilk evliliğinden dünyaya gelen Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

27.02.2021 16:52 - Son Güncelleme: 27.02.2021 17:02
Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

13 YAŞINDA GÖRÜCÜ USULÜ AKRABASIYLA EVLENDİRİLDİ!

'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı.

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Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

59 yaşındaki Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış, "İşte 15 yaşında Safiye Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken" notunu yazmıştı.

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı merak ediyor. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

ARDA TURAN'IN OĞLU

Hamza Arda

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı