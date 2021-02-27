Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini itiraf etmişti! Meğer 46 yaşında kızı varmış görenleri hayran bıraktı

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler. Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde. Safiye Soyman'ın 10 yıl süren ilk evliliğinden dünyaya gelen Ümran Akörüz şimdilerde genç bir kadın ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

27.02.2021 16:52 - Son Güncelleme: 27.02.2021 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





