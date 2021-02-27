Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un kürkü sosyal medyayı yerinden oynattı. Gerçek kürkün kullanıldığı paltoları giymesi nedeniyle sık sık tepki alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sevdasından yine de vazgeçmedi. Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bülent Ersoy'un giydiği ve 55 tilkinin kullanıldığı kürk'ün fiyatı ise 450 bin TL...
27.02.2021 14:02
- Son Güncelleme: 27.02.2021 15:29