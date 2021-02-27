Bugünkü
Takvim

Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un kürkü sosyal medyayı yerinden oynattı. Gerçek kürkün kullanıldığı paltoları giymesi nedeniyle sık sık tepki alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sevdasından yine de vazgeçmedi. Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bülent Ersoy'un giydiği ve 55 tilkinin kullanıldığı kürk'ün fiyatı ise 450 bin TL...

27.02.2021 14:02 - Son Güncelleme: 27.02.2021 15:29
Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın alarak günlerce eleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

Bugünlerde yeni bir kürk satın alan Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı.

Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

Tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmeyen Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı.

Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

55 TİLKİDEN 450 BİN TL'LİK KÜRK

Ersoy, siparişi 4 ayda tamamlanan 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi.

Bülent Ersoy'un üzerine tam 55 tilki var değeri de 450 bin TL! Kimi içinde Bülent Ersoy'u aradı kimi yerden yere vurdu

Diva için tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öğrenildi.