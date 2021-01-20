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Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat ve eşinden bebek açıklaması! Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi de kendi gibi ünlü...

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat ve eşinden bebek açıklaması! Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi de kendi gibi ünlü bir isim. Çarşamba günlerinin tartışmasız lider Kuruluş Osman tam gaz yoluna devam ederken pek çok yeni isim de kadroya dahil olmaya devam ediyor. Onlardan biri de 30 yaşındaki güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Kuruluş Osman dizisine Peçenek kızı Targun Hatun olarak dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile Nişantaşı'ndaki evlerine yürürken görüntülendi. Karlı havaya aldırış etmeden gezmeye çıkan oyuncu çift, muhabirlerin 'bebek' sorusuna bakın ne yanıt verdi...

20.01.2021 13:28 - Son Güncelleme: 20.01.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





