Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat ve eşinden bebek açıklaması! Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi de kendi gibi ünlü...
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat ve eşinden bebek açıklaması! Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi de kendi gibi ünlü bir isim. Çarşamba günlerinin tartışmasız lider Kuruluş Osman tam gaz yoluna devam ederken pek çok yeni isim de kadroya dahil olmaya devam ediyor. Onlardan biri de 30 yaşındaki güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Kuruluş Osman dizisine Peçenek kızı Targun Hatun olarak dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile Nişantaşı'ndaki evlerine yürürken görüntülendi. Karlı havaya aldırış etmeden gezmeye çıkan oyuncu çift, muhabirlerin 'bebek' sorusuna bakın ne yanıt verdi...
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur. Güzel hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey eşi oldu. 2020 Ağustos ayında evlenen Zeynep Tuğçe Bayat'ın kendisi kadar ünlü bir isim.
"2021 YILI İÇİN ÇOK UMUTLUYUM"
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen çifte, "Bebek düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi. İkili, "Bu işler nasip, kısmet... Hayat ileride ne gösterir bilmiyorum. 2021 yılı için çok umutluyum. Güzel beklentilerim var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyorum. Her şeyin hayırlısı..." cevabını verdi.