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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesine bakın! Filiz Yağız kızları Ezgi ve Özge’yi güzelliğiyle gölgede bıraktı: Güzellik genetik!

Başrollerini İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'le paylaştığı Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, annesi Filiz Yağız ile gündem oldu. Ezgi adında bir kardeşi olan Özge Yağız'ın annesini gören "Güzelliğiyle kızlarını gölgede bırakmış" yorumu yapıldı. İşte Özge Yağız'ın "Güzellik genetik" dedirten annesi...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 14:58 Güncelleme 15 Ocak 2024, 14:58
Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesine bakın! Filiz Yağız kızları Ezgi ve Özge’yi güzelliğiyle gölgede bıraktı: Güzellik genetik! 1

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, annesi Filiz Yağız ile gündem oldu.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesine bakın! Filiz Yağız kızları Ezgi ve Özge’yi güzelliğiyle gölgede bıraktı: Güzellik genetik! 2

Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle dikkat çeken Özge Yağız'ın annesini görenler hayran kaldı.

Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesine bakın! Filiz Yağız kızları Ezgi ve Özge’yi güzelliğiyle gölgede bıraktı: Güzellik genetik! 3

Ezgi adında bir kardeşi daha olan Özge Yağız'ın annesi Filiz Hanım için "Güzelliğiyle kızlarını gölgede bırakmış" yorumu yapıldı.

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