Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın annesine bakın! Filiz Yağız kızları Ezgi ve Özge’yi güzelliğiyle gölgede bıraktı: Güzellik genetik!

Başrollerini İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'le paylaştığı Safir dizisinde Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, annesi Filiz Yağız ile gündem oldu. Ezgi adında bir kardeşi olan Özge Yağız'ın annesini gören "Güzelliğiyle kızlarını gölgede bırakmış" yorumu yapıldı. İşte Özge Yağız'ın "Güzellik genetik" dedirten annesi...