Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk’un eski sevgilisi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Caner Cindoruk'un özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Caner Cindoruk'un sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şimdilerde kalbi boş olan oyuncunun eski sevgilisini duyan ise şaştı kaldı. İşte Caner Cindoruk'un kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi...
22.09.2021 01:49
- Son Güncelleme: 22.09.2021 01:49
Ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Cindoruk'un eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.