Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk kamera arkasını paylaştı! Baba-kız sevgisi sosyal medyaya damga vurdu herkes onları konuştu

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk kamera arkasını paylaştı! Başrollerini Melis Sezen ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine can veren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, dizide kızını canlandıran Yaren Vera Salma ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Kamera arkasında Yaren Vera ile geçirdiği eğlenceli anları yayınlayan Cindoruk'un paylaşımına "Baba-kız çok tatlısınız" yorumları yapıldı. İşte Cenar Cindoruk'un kalpleri ısıtan o paylaşımı…

19.05.2021 19:58 - Son Güncelleme: 19.05.2021 20:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





