Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk kamera arkasını paylaştı! Baba-kız sevgisi sosyal medyaya damga vurdu herkes onları konuştu
Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk kamera arkasını paylaştı! Başrollerini Melis Sezen ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine can veren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, dizide kızını canlandıran Yaren Vera Salma ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Kamera arkasında Yaren Vera ile geçirdiği eğlenceli anları yayınlayan Cindoruk'un paylaşımına "Baba-kız çok tatlısınız" yorumları yapıldı. İşte Cenar Cindoruk'un kalpleri ısıtan o paylaşımı…
19.05.2021 19:58
- Son Güncelleme: 19.05.2021 20:09
Sadakatsiz dizisinde can verdiği Volkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, dizide Volkan ve Derin'in kızı Zeynep Arslan'ı canlandıran Yaren Vera Salma ile kamera arkasında dondurma yediği eğlenceli anları Instagram sayfasında paylaştı.
Caner Cindoruk ile Yaren'in keyifli halleri, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına "Baba-kız çok tatlısınız" yorumları yapıldı.
Caner Cindoruk bir sonraki paylaşımında ise rol arkadaşları Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder'le fotoğrafını yayınladı.
"BU ÜÇÜNCÜ İŞİMİZ OLDU"
Başarılı oyuncu, "Aşk-ı Bennu. Bu üçüncü işimiz oldu. Bakalım sırada ne var?" mesajını yazdı.