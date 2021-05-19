Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına seslendi! Esra Ruşan rahatsız oldu duruma isyan etti

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına seslendi! Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın bir hayranı sete hediye yağdırdı. Gelen hediyelerin ardından rol arkadaşı Esra Ruşan ile esprili bir video çeken Abdullah, hayranına teşekkür etti. Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir" diyerek olaya müdahale etti. İşte Farah Zeynep Abdullah ile Esra Ruşan'ın esprili videosu…

19.05.2021 20:34 - Son Güncelleme: 19.05.2021 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





