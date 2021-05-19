Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına seslendi! Esra Ruşan rahatsız oldu duruma isyan etti
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına seslendi! Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah'ın bir hayranı sete hediye yağdırdı. Gelen hediyelerin ardından rol arkadaşı Esra Ruşan ile esprili bir video çeken Abdullah, hayranına teşekkür etti. Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir" diyerek olaya müdahale etti. İşte Farah Zeynep Abdullah ile Esra Ruşan'ın esprili videosu…
19.05.2021 20:34
- Son Güncelleme: 19.05.2021 20:34
Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya ve Salih Bademci gibi isimlerle birlikte rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyiciyle buluşuyor.
Dizide İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve saç rengiyle dikkat çekiyor.
Performansıyla beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah'a bu aralar ise hediye yağıyor. Sete gelen hediyelere kayıtsız kalmayan oyuncu, rol arkadaşı Esra Ruşan ile çektiği esprili bir videoyla hayranlarına teşekkür etti.
Kendisine gelen gizemli çiçekleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah gizemli hayranına teşekkür ederken rol arkadaşı Esra Ruşan ise "Tüm çiçekler sana geliyor gibi davranılıyor olabilir. Günde 7 çiçek gelemez Farah" diyerek durumu sorguladı.
Ruşan, "Hediye patlamış mısır geldi, hediye çiçek geldi, az önce kahve geldi, dün de çilekler geldi. Bu nedir arkadaşım?" dedi.