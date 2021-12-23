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Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok'un meğer ünlü bir ikizi varmış

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Meltem Baytok Unutma Beni, Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu gibi yapımlarda rol aldı. Ancak Meltem Baytok, sandığınız kişi olmayabilir. Bakın nasıl...

23.12.2021 09:40 - Son Güncelleme: 23.12.2021 09:43
Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok’un meğer ünlü bir ikizi varmış

Bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakterine can veren Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok’un meğer ünlü bir ikizi varmış

Ancak Meltem Baytok aslında sizin sandığınız kişi olmayabilir. Bakın nasıl.

Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok’un meğer ünlü bir ikizi varmış

Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna Cavidan karakteriyle dahil olan oyuncu Meltem Baytok bir başka oyuncu olan Neriman Uğur ile karıştırıldı.

Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok’un meğer ünlü bir ikizi varmış

Meltem Baytok ve Neriman Uğur'un benzerliği görenleri hayrete düşürdü.

Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok’un meğer ünlü bir ikizi varmış

Adeta "ikiz" kadar birbirine benzeyen ikili izleyiciler tarafından sıkça karıştırılıyor. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözü adete Baytok ve Uğur'da hayat bulmuşa benziyor.

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