Sadakatsiz’in sivri dilli Cavidan’ı sandığınız kişi olmayabilir! Meltem Baytok'un meğer ünlü bir ikizi varmış
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Meltem Baytok Unutma Beni, Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu gibi yapımlarda rol aldı. Ancak Meltem Baytok, sandığınız kişi olmayabilir. Bakın nasıl...
23.12.2021 09:40
- Son Güncelleme: 23.12.2021 09:43
Bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakterine can veren Meltem Baytok'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna Cavidan karakteriyle dahil olan oyuncu Meltem Baytok bir başka oyuncu olan Neriman Uğur ile karıştırıldı.