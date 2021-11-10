Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner annesinin doğum gününü kutladı! Görenler 'böyle anne mi olur' diyor hayran kalıyor
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 70 bine yakıntakipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner'in annesini görenler gözlerine inanmadı. Annesinin doğum gününü Instagram'ının hikaye bölümünden kutlayan Gözde Seda Altuner'in annesi görenleri hayran bıraktı.
10.11.2021 13:01
- Son Güncelleme: 10.11.2021 13:01
Gözde Seda Altuner annesi Seval Altuner'in doğum gününü Instagram'ının hikaye bölümünden kutladı. Çocukluk fotoğrafıyla kutlamayı tercih eden Gözde Seda Altuner'in annesini merak edenler görünce şaştı kaldı.