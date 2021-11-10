Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner annesinin doğum gününü kutladı! Görenler ’böyle anne mi olur’ diyor hayran kalıyor

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen Gözde Seda Altuner'in annesini görenler inanamadı. Zaten 38 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Gözde Seda Altuner annesiyle bu şaşkınlığı iki katına çıkardı.