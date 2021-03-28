Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! Murat Dalkılıç'ın uzun yıllar aşk yaşadığı Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması geçtiğimiz aralık ayında magazin gündeminde yerini almış, bu gelişmenin ardından ortaya atılan aşk iddiası ise günlerce konuşulmuştu. İddiaya göre Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Melis Sezen ile Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Ünlü şarkıcının hem eski sevgilisi Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile açtığı canlı yayınlardan kaçmak hem de sevgilisi olduğu iddia edilen Melis Sezen'in ricası üzerine böyle bir hamlede bulunduğu öne sürüldü ve ikiliden yanıt gecikmedi. Ancak Melis Sezen Instagram'da öyle bir poz verdi ki akıllara yine Hande Erçel geldi...

28.03.2021 11:35 - Son Güncelleme: 28.03.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





