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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! Murat Dalkılıç'ın uzun yıllar aşk yaşadığı Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bırakması geçtiğimiz aralık ayında magazin gündeminde yerini almış, bu gelişmenin ardından ortaya atılan aşk iddiası ise günlerce konuşulmuştu. İddiaya göre Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Melis Sezen ile Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyordu. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Ünlü şarkıcının hem eski sevgilisi Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile açtığı canlı yayınlardan kaçmak hem de sevgilisi olduğu iddia edilen Melis Sezen'in ricası üzerine böyle bir hamlede bulunduğu öne sürüldü ve ikiliden yanıt gecikmedi. Ancak Melis Sezen Instagram'da öyle bir poz verdi ki akıllara yine Hande Erçel geldi...

28.03.2021 11:35 - Son Güncelleme: 28.03.2021 12:07
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bırakması üzerine, 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası kulislerde yer almış ve herkesi şoke etmişti.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Sadakatsiz'in Derin'i olarak oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen sosyal medyanın dilinde. Ev halini paylaşan ve koltukta uzanırken poz veren Melis Sezen'i görenler Hande Erçel yorumu yapmadan geçmiyor...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Erçel, ev hali ile geçtiğimiz ocak ayında gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Erçel'in çok konuşulan pozuna benzer bir poz da oyuncu Melis Sezen'den geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in Hande Erçel pozu olay oldu! 'Araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' iddiası şoke etmişti

Melis Sezen'in dikkat çeken ev hali pozu Hande Erçel'i ve geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddiaları akıllara getirdi.