Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı
Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Kimse beklemiyordu, görenlerin ağzı açık kaldı! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken kızıl güzel Yeliz Kuvancı'nın sevgilisi merak ediliyordu. Hayranları ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı ile bir dönem sevgili olduğunu görünce çok şaşırdı. Üstelik ikili birbirine oldukça da yakın... İşte Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi...
16.01.2022 16:48
- Son Güncelleme: 16.01.2022 17:03
GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI
Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı, meğer aynı dizide rol alıyorlarmış...
Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerle birlikte rol alan kızıl saçlı güzel oyuncu Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisini öğrenenler şaştı kaldı.