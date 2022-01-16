Vav TV İzle
Haberler Magazin Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Kimse beklemiyordu, görenlerin ağzı açık kaldı! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken kızıl güzel Yeliz Kuvancı'nın sevgilisi merak ediliyordu. Hayranları ünlü oyuncunun dizideki rol arkadaşı ile bir dönem sevgili olduğunu görünce çok şaşırdı. Üstelik ikili birbirine oldukça da yakın... İşte Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi...

16.01.2022 16:48 - Son Güncelleme: 16.01.2022 17:03
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı, meğer aynı dizide rol alıyorlarmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi isimlerle birlikte rol alan kızıl saçlı güzel oyuncu Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisini öğrenenler şaştı kaldı.

Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Instagram pozları ile dikkat çeken Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilisi de Sadakatsiz dizisinde...

Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Yeliz Kuvancı'nın eski sevgilsi ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler çok şaırıyor.

Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer aynı dizide rol alıyorlarmış... Görenlerin ağzı açık kaldı

Üstelik karı - koca rolündeler...

SON DAKİKA