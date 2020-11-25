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Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere 'hadi canım' dedirtti...

Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ile dikkat çeken Cansu Dere, intikam sahnesiyle milyonları ekran başına kilitledi. Dizinin sevilen oyuncusu Cansu Dere, sosyal medya gündeminde yine yerini aldı. Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle sevilen Cansu Dere'ye sosyal medyada yorum yağıyor. Güzel oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşırıyor. İşte Cansu Dere'nin yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

25.11.2020 18:16 - Son Güncelleme: 25.11.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





