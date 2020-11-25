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Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere 'hadi canım' dedirtti...

Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ile dikkat çeken Cansu Dere, intikam sahnesiyle milyonları ekran başına kilitledi. Dizinin sevilen oyuncusu Cansu Dere, sosyal medya gündeminde yine yerini aldı. Ezel dizisinde Eyşan karakteriyle sevilen Cansu Dere'ye sosyal medyada yorum yağıyor. Güzel oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşırıyor. İşte Cansu Dere'nin yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

25.11.2020 18:16 - Son Güncelleme: 25.11.2020 18:16
Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek...

Caner Cindoruk ile başrol paylaşan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisi ile dikkat çekiyor. Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteri ile hayranlarının gözünde 'Eyşan' olarak kalan Cansu Dere'nin yaşını öğreenler şaşırdı. İşte Cansu Dere ve ünlülerin yaşları...

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Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek...

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek...

EKİN MERT DAYMAZ


2 Aralık 1990

Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı... İntikam peşinde koşan Cansu Dere hakkında 'hadi canım' diyeceğiniz gerçek...

SAADET ÖZSIRKINTI

1990

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