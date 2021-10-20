Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

2000 yılında televizyon dünyasına giren ve ilk sunuculuk deneyimini Çocuk ve Müzik programıyla yaşayan Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmıştı.