Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde sergiledi performansla beğeni toplayan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Dere'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cansu Dere aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı. Bakın Cansu Dere aslen nereliymiş...
20.10.2021 23:24
- Son Güncelleme: 20.10.2021 23:24
2000 yılında televizyon dünyasına giren ve ilk sunuculuk deneyimini Çocuk ve Müzik programıyla yaşayan Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmıştı.
2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Dere, şimdilerde rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle de büyük beğeni topladı.
Dere'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cansu Dere aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı.