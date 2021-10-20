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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde sergiledi performansla beğeni toplayan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Dere'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cansu Dere aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı. Bakın Cansu Dere aslen nereliymiş...

20.10.2021 23:24 - Son Güncelleme: 20.10.2021 23:24
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

2000 yılında televizyon dünyasına giren ve ilk sunuculuk deneyimini Çocuk ve Müzik programıyla yaşayan Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmıştı.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

Modellik ve sunuculuğun yanı sıra bir dönem editörlük de yapan Dere, 2004 yılında ise Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım attı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Dere, şimdilerde rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle de büyük beğeni topladı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

İş hayatının yanı sıra Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla da bir dönem adından sık sık söz ettiren oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Caner Cindoruk’un partneri Cansu Dere’nin memleketi...

Dere'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cansu Dere aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı.

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