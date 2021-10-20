Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba hakkında şaşırtan gerçek! Meğer EDHO’nun yıldızı Oktay Kaynarca ile...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. 7. sezonda 200. bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan fragmanda İlyas Çakırbeyli'nin kurşun yediği anlar dikkat çekti. Yayınlanan fragmanın ardından "Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" soruları gündeme gelirken ünlü oyuncun özel hayatı merak konusu oldu. Dizide İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Akbaba'nın dizide Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Ozan Akbaba kaç yaşındaymış...
20.10.2021 23:07
- Son Güncelleme: 20.10.2021 23:09
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 200. Bölüm fragmanına İlyas Çakırbeyli'nin kurşun yediği anlar damga vurdu.
Büyük ses getiren fragmanın ardından "Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" soruları gündeme gelirken ünlü oyuncun özel hayatı merak konusu oldu.
Dizide İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Akbaba'nın dizide Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile arasındaki fark da dikkat çekti.