Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru'yu yanyana görenler hayran kaldı! Sosyal medya: "Anasına bak kızını al güzelliği değil de ne"
Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru'yu yanyana görenler hayran kaldı! Sosyal medyada Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru hakkında, "Anasına bak kızını al güzelliği değil de ne" , "Vay be kocaman olmuş" yorumları yapıldı. 1993 Türkiye dördüncü güzeli Ebru Cündübeyoğlu, Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz eylül ayında bitirmişti. Katıldığı bir davette dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru kısa sürede gündem oldu.
"ANASINA BAK KIZINI AL GÜZELLİĞİ DEĞİL DE NE"
Ebru Cündübeyoğlu ile kızı Duru'yu yanyana görenler hayran kaldı! Sosyal medyada, "Anasına bak kızını al güzelliği değil de ne" yorumları yapıldı.
Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti.
1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında solandıran Ebru Cündübeyoğlu artık davetlerde kızı Duru ile boy gösteriyor.
Güçlü Mete ile Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru'yu gören hayran kaldı, "Anasına bak kızını al güzelliği değil de ne" , "Vay be kocaman olmuş" , "Annesinin boyuna yetişmiş" yorumları yaptı.