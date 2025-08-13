Sabahları Bir Kase Buzla Güzelleşin: Cilde Mucize Etki Eden 12 Faydası

BUZ TERAPİ: CİLDİ CANLANDIRAN ESKİ BİR YÖNTEM

Uzmanlara göre buzlu su ile yapılan yüz banyosu, ciltteki gözeneklerin sıkılaşmasına, şişliklerin azalmasına ve daha canlı bir görünüm kazanılmasına yardımcı oluyor. Hollywood yıldızlarının da sıkça tercih ettiği bu yöntem, kısa sürede etkisini göstermesiyle biliniyor. Cavadzade'nin bu doğal bakım tüyosunu paylaşması, sosyal medyada güzellik meraklıları arasında yeni bir trend başlatabilir.