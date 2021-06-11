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Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Türküleri ve farklı yorumuyla dikkat çeken Sabahat Akkiraz'ın özel hayatı bir televizyon programına konuk olmasının ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü türkücünün özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sabahat Akkiraz nereli?" sorusunun cevabını arattı. Akkiraz'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Sabahat Akkiraz'ın memleketi…

11.06.2021 23:54 - Son Güncelleme: 11.06.2021 23:54
Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

Türküleri ve farklı yorumuyla dikkat çeken Sabahat Akkiraz'ın, konuk olduğu bir televizyon programıyla gündem olmasının ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

İnternet kullanıcıları, özellikle "Sabahat Akkiraz nereli?" sorusunun cevabını arattı. Akkiraz'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

İşte başta Sabahat Akkiraz olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

Nurettin Sönmez - İstanbul

Sabahat Akkiraz bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sabahat Akkiraz’ın memleketi…

Demet Özdemir - İzmit