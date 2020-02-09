Saba Tümer'den şoke eden David Beckham videosu: Aynı yatakta yattım... Saba Tümer kaç yaşında?

Saba Tümer, o anları anlattığı videoda şöyle dedi:

"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" dedi.