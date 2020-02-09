Saba Tümer'den şoke eden David Beckham videosu: Aynı yatakta yattım... Saba Tümer kaç yaşında?
Saba Tümer, David Beckham hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, Instagram hesabından yayınladığı video ile herkesi şaşırttı. Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile giden Saba Tümer, David Beckham ile aynı yatakta yattığını takipçileri ile paylaştı. Yaptığı açıklamayla dikkat çeken Saba Tümer'in yaşı merak konusu oldu. Saba Tümer kaç yaşında? İşte Saba Tümer'in David Beckham videosu...
Saba Tümer David Beckham hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile gitti. Seyahat dönüşünde, Beckham'la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrenen Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Saba Tümer, o anları anlattığı videoda şöyle dedi:
"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" dedi.
"AMA EVLİSİN"
Üçüncü karşılaşmalarında David'i yakalayacağını söyleyen sunucu, "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalar diyeceğim ama onu da diyemiyorun çünkü adam evli, o yüzden ona buradan 'Ama evlisin' şarkısını gönderiyorum" sözleriyle kahkahalara boğuldu.