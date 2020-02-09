Saba Tümer, David Beckham hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, Instagram hesabından yayınladığı video ile herkesi şaşırttı. Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile giden Saba Tümer, David Beckham ile aynı yatakta yattığını takipçileri ile paylaştı. İşte Saba Tümer'in David Beckham videosu...
Saba Tümer'den şoke eden David Beckham videosu: Aynı yatakta yattım...09.02.2020 13:35
- Saba Tümer'den şoke eden David Beckham videosu: Aynı yatakta yattım...
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