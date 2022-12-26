Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den 28 milyon liralık oyuncak! Sosyal medya yıkıldı: "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış"
Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den 28 milyon liralık oyuncak! Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'den gelen hediyeylle şaşkına döndü. Georgina Rodriguez Instagram'dan paylaştığı video ile kısa sürede gündem oldu. O anları gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumları yaptı.
26.12.2022 16:10 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:20
Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den 28 milyon liralık oyuncak! Sosyal medya, "Adama kendi parasıyla sürpriz yapmış" yorumlarıyla yıkıldı.
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza yeni yıl hediyesi olarak lüks bir araba aldı.
Georgina Rodriguez'den sevgilisi Ronaldo'ya milyonluk yılbaşı hediyesi | VİDEO
200 MİLYON LİRA KAZANACAK
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.