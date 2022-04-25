Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi
Rojda Demirer'den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Melekler Korusun, Maraşlı, Kördüğüm gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, kadar yırtmaçlı ve göğüs dekolteli pozunu 'tbt' etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma düştüğü notla da dikkat çeken 41 yaşındaki Demirer'e ilk yorum Nebahat Çehre'den geldi. İşte Rojda Demirer'in çok konuşulan o paylaşımı...
25.04.2022 18:11 - Son Güncelleme: 25.04.2022 18:12
Melekler Korusun, Maraşlı, Kördüğüm gibi yapımlarda boy gösteren Rojda Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum Nebahat Çehre'den geldi. Ünlü oyuncu, meslektaşına "Güzel bebek" yorumunda bulundu.