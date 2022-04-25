RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Rojda Demirer'den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Melekler Korusun, Maraşlı, Kördüğüm gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, kadar yırtmaçlı ve göğüs dekolteli pozunu 'tbt' etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma düştüğü notla da dikkat çeken 41 yaşındaki Demirer'e ilk yorum Nebahat Çehre'den geldi. İşte Rojda Demirer'in çok konuşulan o paylaşımı...

25.04.2022 18:11 - Son Güncelleme: 25.04.2022 18:12
Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Melekler Korusun, Maraşlı, Kördüğüm gibi yapımlarda boy gösteren Rojda Demirer, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği pozları 'tbt' etiketiyle Instagram sayfasında yayınladı.

Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Demirer, paylaşımının altına da "Böyle bir şeyler çekmiştik zamanında. (Sanırım saçlarımı uzatmaya karar verdim şu anda)" ifadelerini kullandı.

Rojda Demirer’den hem göğüs hem bacak dekoltesi! Derin yırtmacı olay olan Rojda bir anda karar değiştirdi Nebahat Çehre bakın ne dedi

Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum Nebahat Çehre'den geldi. Ünlü oyuncu, meslektaşına "Güzel bebek" yorumunda bulundu.

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