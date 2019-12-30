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Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

Rihanna, sevgilisi Hassan Jameel ile geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldi. Dünya basınının yakından takip ettiği gizli aşıklar Londra'dan çıkıp Dubai'de son bulacak olan rotasına İstanbul'u da ekledi. Suudi milyarder Hassan Jameel, sevgilisi Rihanna için Çırağan Sarayı'nda suit tuttu. İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. İşte Rihanna ve sevgilisinin çok konuşulan görüntüleri...

30.12.2019 17:34 - Son Güncelleme: 30.12.2019 17:34
Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

Rihanna ile Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'in geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldiği iddia edildi. İngiliz basınına göre; aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çift, buradan Dubai'ye gitmek için plan yaptı. Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi..

Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

GECELİK 200 BİN TL!
Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden çift, bir gecelerini dillere destan otelin geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde geçirdi.

Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

Geceliği yaklaşık 200 bin TL'lik odalarında İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, yine İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. Çift, İstanbul'daki bir gecelerinin ardından yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu..

Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

İşte Rihanna ve sevgilisinin çok konuşulan görüntüleri...

Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

RİHANNA VE SEVGİLİSİ HASSAN JAMEEL

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