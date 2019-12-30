Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...
Rihanna, sevgilisi Hassan Jameel ile geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldi. Dünya basınının yakından takip ettiği gizli aşıklar Londra'dan çıkıp Dubai'de son bulacak olan rotasına İstanbul'u da ekledi. Suudi milyarder Hassan Jameel, sevgilisi Rihanna için Çırağan Sarayı'nda suit tuttu. İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. İşte Rihanna ve sevgilisinin çok konuşulan görüntüleri...
Rihanna ile Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'in geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldiği iddia edildi. İngiliz basınına göre; aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çift, buradan Dubai'ye gitmek için plan yaptı. Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi..
Geceliği yaklaşık 200 bin TL'lik odalarında İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, yine İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. Çift, İstanbul'daki bir gecelerinin ardından yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu..