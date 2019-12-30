Rihanna'nın milyarder sevgilisi para saçıyor! Hassan Jameel Rihanna için geceliği 200 bin TL...

Rihanna, sevgilisi Hassan Jameel ile geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldi. Dünya basınının yakından takip ettiği gizli aşıklar Londra'dan çıkıp Dubai'de son bulacak olan rotasına İstanbul'u da ekledi. Suudi milyarder Hassan Jameel, sevgilisi Rihanna için Çırağan Sarayı'nda suit tuttu. İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. İşte Rihanna ve sevgilisinin çok konuşulan görüntüleri...

30.12.2019 17:34 - Son Güncelleme: 30.12.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





