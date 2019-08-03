Reynmen’den Instagram'da ünlüleri kızdıracak sözler
Geçtiğimiz günlerde çıkardığı ikinci şarkısı "Ela" ile rekorları alt üst eden sosyal medya fenomeni Reynmen'den Instagram'da ünlüleri kızdıracak bir yorum geldi. Instagramdan gelen soruları yanıtlayan Reynmen, Buse Varol'un kendisi hakkındaki sözleriyle dalga geçti.
"SENİ DE BİZ ÜNLÜ ETTİK"
Reynmen, "Seni de biz ünlü ettik" diyen takipçisine de şu sözlerle sert çıktı: "Çok yanlış bilinen bir şeyi açıklamak istedim; kimse bizi ünlü etmedi. Biz çok eğlenirken, siz sıkıldığınız şeylerden uzaklaşmak istediğinizde hayatlarımıza dahil olmak istediniz. Eğer sizin sayenizde buraya geldiğime inandırırsam kendimi beş yıldır yaptığım işe olan saygımı yitiririm ve tamamen size mal etmiş olurum. Ben sanki hiçbir şey yapmamışım gibi düşündürtürsünüz. Önce Allah'ın sonra benim, sonra ailemin sayesinde buradayım.
"'BENİ SİZLER YARATTINIZ' DİYE ZIVALADILAR"
Ama lütfen artık kendini halka mal etmiş ve tanınabilmiş, bunu başarmış insanlara, 'Sizi de biz ünlü ettik' demeyin. Eğlenmenize bakın bu kadar anlam yüklemeyin. Sağ olsun buna da televizyon sebep oldu. Çıktılar zamanında 'Beni sizler yarattınız' diye zırvaladılar. Kendi başarılarını o insanlara mal ettiler." dedi.