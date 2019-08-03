GaleriMagazin

Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu Keanu Reeves, önceki gün başrolünü oynadığı 'Bill & Ted' isimli filmin setinde görüntülendi. Serinin devam niteliğini taşıyan projede rol gereği imajını değiştiren 54 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, tanınmaz haldeydi. Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği komedi filminin 2020'de vizyona girmesi bekleniyor. İşte başta Keanu Reeves olmak üzere rolü için tanınmaz hale gelen ünlüler...

03.08.2019 10:51 - Son Güncelleme: 03.08.2019 11:02
Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Rol için tanınmaz hale gelen oyuncular listesine son eklenen isim ünlü oyuncu Keanu Reeves oldu.

Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Matrix filmiyle herkesi kendine hayran bırakan Keanu Reeves, önceki gün başrolünü oynadığı 'Bill & Ted' isimli filmin setinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Serinin devam niteliğini taşıyan projede rol gereği imajını değiştiren 54 yaşındaki oyuncu, tanınmaz haldeydi.

Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği komedi filminin 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Ünlü oyuncu izlenme rekorları kıran John Wick serisinin son filminde bambaşka bir haldeydi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı