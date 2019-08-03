Ünlü oyuncu Keanu Reeves Bill & Ted filmi için tanınmaz halde

Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu Keanu Reeves, önceki gün başrolünü oynadığı 'Bill & Ted' isimli filmin setinde görüntülendi. Serinin devam niteliğini taşıyan projede rol gereği imajını değiştiren 54 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, tanınmaz haldeydi. Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği komedi filminin 2020'de vizyona girmesi bekleniyor. İşte başta Keanu Reeves olmak üzere rolü için tanınmaz hale gelen ünlüler...

03.08.2019 10:51 - Son Güncelleme: 03.08.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





