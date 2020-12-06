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Reynmen (Yusuf Aktaş) yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! "Varlığına şükrettiğim..."

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen, 25 yaşına girdi. Yeni yaşını koronavirüs nedeni ile sevdiklerinden uzak kutlayan Reynmen, kardeşinin doğum günü paylaşımını sosyal medya hesabından paylaştı. Pandemi nedeni ile sosyal mecralar üzerinden sevdikleriyle iletişime geçen Reynmen, 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Reynmen'in bir ablası bir de küçük kardeşi var.

06.12.2020 12:52 - Son Güncelleme: 06.12.2020 13:11
Reynmen Yusuf Aktaş yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! Varlığına şükrettiğim...

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, koronavirüs testinin yapıldığı 250 kişilik bir ekiple 2 günde 200 bin liraya mâl olan klibi ile dikkat çekerken, genç şarkıcının bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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Reynmen Yusuf Aktaş yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! Varlığına şükrettiğim...

Yakın zamanda koronavirüs atlatan Reynmen'e ilk mesaj ablasından geldi. İşte 25 yaşına giren ve 3 kardeş olan Reynmen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Reynmen Yusuf Aktaş yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! Varlığına şükrettiğim...

ÖYKÜ KARAYEL

Reynmen Yusuf Aktaş yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! Varlığına şükrettiğim...

ÖYKÜ KARAYEL VE İKİZİ EZGİ

Reynmen Yusuf Aktaş yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! Varlığına şükrettiğim...

Güneş gözlüklü olan Öykü, yanındaki ise kardeşi Ezgi...

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