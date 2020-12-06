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Reynmen (Yusuf Aktaş) yeni yaşına girdi, ilk paylaşım ablasından! "Varlığına şükrettiğim..."

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen, 25 yaşına girdi. Yeni yaşını koronavirüs nedeni ile sevdiklerinden uzak kutlayan Reynmen, kardeşinin doğum günü paylaşımını sosyal medya hesabından paylaştı. Pandemi nedeni ile sosyal mecralar üzerinden sevdikleriyle iletişime geçen Reynmen, 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Reynmen'in bir ablası bir de küçük kardeşi var.

06.12.2020 12:52 - Son Güncelleme: 06.12.2020 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





