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Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla Türk pop müziğine damga vuran Reyhan Karaca da photoshop kurbanı ünlüler kervanına katıldı. İşte sosyal medyada 'Kimse görmedi mi' , 'Hiç mi fark etmedin?' yorumlarıyla alay konusu olan Reyhan Karaca'nın son hali.

06.07.2021 10:44 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:50
Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

YÜZÜNÜ YAMULTTU

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı. Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

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Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

Şarkıcı arkadaşı Sibel Alaş'ın çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Karaca'nın fotoğrafına uyguladığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı. Cildini daha pürüzsüz ve farklı göstermek için yüzünde birkaç oynama yapan şarkıcı, ayarı kaçırınca yüzünü yamulttu.

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

ÜNLÜLERİN PHOTOSHOP FACİALARI

İşte sosyal medyada ti'ye alınan Reyhan Karaca'nın yüzünü yamulttuğu fotoğrafı ve sizler için derlediğimiz photoshop kurbanı ünlüler...

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

ASENA

Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena photoshop hilesi ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına photoshop yapan Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unutunca takipçileri tarafından alay konusu olmuştu. İşte Asena'nın bugüne kadar tüm photoshop hatalarını unutturacak o paylaşımı...