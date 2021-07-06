Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı. 'Sevdik Sevdalandık' şarkısıyla Türk pop müziğine damga vuran Reyhan Karaca da photoshop kurbanı ünlüler kervanına katıldı. İşte sosyal medyada 'Kimse görmedi mi' , 'Hiç mi fark etmedin?' yorumlarıyla alay konusu olan Reyhan Karaca'nın son hali.

06.07.2021 10:44 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





