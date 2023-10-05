Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un hapis cezasıyla yargılandığı davada konuştu! “Ses kaydımı bütün Türkiye’ye yayınladığı için...”

Oyuncu Deniz Uğur, geçen aylarda sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı iddia edilen bir ses kaydı yayınlamıştı. Uğur'un kızını etkileyerek eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını aldırdığı ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Reha Muhtar'ın hem duruşma sırasında hem de sonrasında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar...