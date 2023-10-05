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Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un hapis cezasıyla yargılandığı davada konuştu! “Ses kaydımı bütün Türkiye’ye yayınladığı için...”

Oyuncu Deniz Uğur, geçen aylarda sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı iddia edilen bir ses kaydı yayınlamıştı. Uğur'un kızını etkileyerek eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını aldırdığı ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Reha Muhtar'ın hem duruşma sırasında hem de sonrasında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ekim 2023, 11:57 Güncelleme 11 Ekim 2023, 13:46
Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un hapis cezasıyla yargılandığı davada konuştu! “Ses kaydımı bütün Türkiye’ye yayınladığı için...” 1

Oyuncu Deniz Uğur'un kızı Mina'nın üzerinde baskı kurarak eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın konuşmalarını ses kaydına aldıktan sonra sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'aleni olmayan konuşmaları yayma' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava görüldü.

Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un hapis cezasıyla yargılandığı davada konuştu! “Ses kaydımı bütün Türkiye’ye yayınladığı için...” 2

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un hapis cezasıyla yargılandığı davada konuştu! “Ses kaydımı bütün Türkiye’ye yayınladığı için...” 3

"AMACI BABAYI KÖTÜ GÖSTERMEKTİR"
Duruşmada beyanda bulunan Reha Muhtar, şunları söyledi: "Olayın gerçekleştiği dönemde Deniz Uğur ile evli değildik. Çocuklar bir buçuk yaşındayken ayrıldık. Çocuklarıma iki yaşından beri hem annelik hem de babalık yapan biriyim.

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