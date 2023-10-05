SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Adriana Lima lüks otelde kabusu yaşadı! Paris Moda Haftası’na katılan Adriana Lima tahtakurularının hedefi oldu! Son hali...

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna hızla kavuştu ve Paris Moda Haftası için Fransa'ya uçtu. Ünlü model, burada kaldığı lüks otelde ise şoku yaşadı. Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahtakurularından Lima da nasibini aldı. Ünlü model, son halini sosyal medyada yayınladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ekim 2023, 12:46 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:49
Adriana Lima lüks otelde kabusu yaşadı! Paris Moda Haftası’na katılan Adriana Lima tahtakurularının hedefi oldu! Son hali... 1

Dünyanın en ünlü moda şovlarından olan Paris Fashion Week 25 Eylül ve 3 Ekim arasında Paris'te yapıldı. Doğum sonrası eski formuna kavuşan Adrian Lima da Paris Moda Haftası için Fransa'ya uçtu.

Adriana Lima lüks otelde kabusu yaşadı! Paris Moda Haftası’na katılan Adriana Lima tahtakurularının hedefi oldu! Son hali... 2

Ünlü model buradan yaptığı bir paylaşımla ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Adriana Lima lüks otelde kabusu yaşadı! Paris Moda Haftası’na katılan Adriana Lima tahtakurularının hedefi oldu! Son hali... 3

Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı.

SON DAKİKA