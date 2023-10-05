Adriana Lima lüks otelde kabusu yaşadı! Paris Moda Haftası’na katılan Adriana Lima tahtakurularının hedefi oldu! Son hali...

Geçen yıl ağustos ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Adriana Lima, eski formuna hızla kavuştu ve Paris Moda Haftası için Fransa'ya uçtu. Ünlü model, burada kaldığı lüks otelde ise şoku yaşadı. Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahtakurularından Lima da nasibini aldı. Ünlü model, son halini sosyal medyada yayınladı. İşte o paylaşım...