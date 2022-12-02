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Haberler Magazin "Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalığı karıştıracak iddia gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi Deniz Uğur'la arasında sular durulmayan eski televizyoncu Reha Muhtar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, Muhtar'ın aracına çarptığını anlattı. Muhtar'ın üzerine sürdüğünü de belirten Aydemir, sosyal medyada isyan etti.

02.12.2022 16:30 - Son Güncelleme: 02.12.2022 16:30
Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum! Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

SOSYAL MEDYADA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" iddiası ortalığı karıştıracak cinsten! İstanbul'da servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir, gazeteci Reha Muhtar'ın aracına çarptığını iddia etti.

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Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum! Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

YAŞANANLARI ANLATTI

Muhtar'ın daha sonra ise kendisini ezmeye çalıştığını öne süren Aydemir, tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi. Aydemir, şunları söyledi: Değerli arkadaşlar Reha Muhtar kullandığı jeeple servis aracıma içinde personel varken çarptı kaza tutanağı tutmak istedim. Aracına binerek kaçtı. Önüne geçtim arabasını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum. Olay 1.12.2022 Perşembe akşam saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde oldu."

Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum! Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

"Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum. Paylaşılsın ki TV'lerde kamera karşısında insanların karşısına geçerek sözde aydın kişi olarak sahtekarca spikerlik yorumculuk yapan bu insan müsvettesinin ne olduğu meydana çıksın..."

Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum! Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

"ANNEM VE AVUKATI BANA BABAMI KÖTÜLÜYOR"

Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu... Gündemden düşmeyen Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan geçtiğimiz günlerde olay sözler geldi.

Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum! Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemde. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı.

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