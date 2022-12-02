"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!

"Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum. Paylaşılsın ki TV'lerde kamera karşısında insanların karşısına geçerek sözde aydın kişi olarak sahtekarca spikerlik yorumculuk yapan bu insan müsvettesinin ne olduğu meydana çıksın..."