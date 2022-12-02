"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalık iyice karışacak o isim sosyal medyada ateş püskürdü!
"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" Ortalığı karıştıracak iddia gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi Deniz Uğur'la arasında sular durulmayan eski televizyoncu Reha Muhtar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, Muhtar'ın aracına çarptığını anlattı. Muhtar'ın üzerine sürdüğünü de belirten Aydemir, sosyal medyada isyan etti.
SOSYAL MEDYADA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
"Reha Muhtar arabasını üzerime sürdü son anda ezilmekten kurtuldum!" iddiası ortalığı karıştıracak cinsten! İstanbul'da servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir, gazeteci Reha Muhtar'ın aracına çarptığını iddia etti.
YAŞANANLARI ANLATTI
Muhtar'ın daha sonra ise kendisini ezmeye çalıştığını öne süren Aydemir, tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi. Aydemir, şunları söyledi: Değerli arkadaşlar Reha Muhtar kullandığı jeeple servis aracıma içinde personel varken çarptı kaza tutanağı tutmak istedim. Aracına binerek kaçtı. Önüne geçtim arabasını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum. Olay 1.12.2022 Perşembe akşam saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde oldu."
"Bu üzücü ve sinir bozucu olayı sizlere şikayet ediyorum ve bu gönderimi mümkün olduğunca çok kişinin paylaşmasını rica ediyorum. Paylaşılsın ki TV'lerde kamera karşısında insanların karşısına geçerek sözde aydın kişi olarak sahtekarca spikerlik yorumculuk yapan bu insan müsvettesinin ne olduğu meydana çıksın..."