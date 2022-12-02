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Haberler Magazin Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı... Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar Instagram'dan paylaştığı son karesiyle dikkat çekti. Hülya Avşar'ın kolundaki saatin fiyatını öğrenenler şaşkına döndü.

02.12.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.12.2022 16:20
Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59’luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59’luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de koluna taktığı saat olay oldu.Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar'ın kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı.

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59’luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

1 MİLYON 90 BİN TL

Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.

Gelin, saatleriyle gündem olan ünlülere bakalım...

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59’luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

ÜNLÜLERİN SERVET DEĞERİNDEKİ SAATLERİNİ GÖRMEYE HAZIR MISINIZ?

Mesut'un Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kolundaki saati dikkat çekmişti. Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.

Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59’luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...

MESUT ÖZİL

Mesut da bir servet ödeyip Patek Philippe Nautilus 5711'i koluna takmış. Peki kaç para ödemiş biliyor musunuz? Tam 400 bin dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 5.5 milyon lira. Neyse ki, Richard Mille'sinden ucuzmuş!

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