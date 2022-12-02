Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...
Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı... Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Hülya Avşar Instagram'dan paylaştığı son karesiyle dikkat çekti. Hülya Avşar'ın kolundaki saatin fiyatını öğrenenler şaşkına döndü.
Hülya Avşar kolunda servet taşıyor! Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı, Nazlı Sabancı derken 59'luk Avşar kızının da saati dudak uçuklattı...
Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de koluna taktığı saat olay oldu.Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar'ın kolundaki saatin değeri dudak uçuklattı.
ÜNLÜLERİN SERVET DEĞERİNDEKİ SAATLERİNİ GÖRMEYE HAZIR MISINIZ?
Mesut'un Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kolundaki saati dikkat çekmişti. Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.