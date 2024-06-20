Recep İvedik'in Sibel'iydi! Fatma Toptaş'ın 6 sene aşk yaşadığı eski sevgilisi ünlü şef çıktı! İşte Fatma Toptaş'ın eski aşkı...

Recep İvedik filminde Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Toptaş, bugün yeniden araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer alan Fatma Toptaş'ın 6 sene boyunca aşk yaşadığı eski sevgilisinin ünlü şef olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Recep İvedik filminde Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Toptaş'ın eski sevgilisi...
Recep İvedik filminde Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Toptaş, bugün yeniden araştırılmaya başlandı. Fatma Toptaş'ın 6 sene boyunca evli kaldığı eski sevgilisinin ünlü şef olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Recep İvedik filminde Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Toptaş'ın eski sevgilisi...
Recep İvedik 1 filmi bugün yine izleyici ile buluştu. Gişede 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenen filmde, Recep İvedik'in bir tesadüf üzerine Antalya'ya tatile gitmesi ve yıllar sonra çocukluk aşkı ile karşılaşma macerası milyonları ekran başına kilitliyor.
Kadrosunda Şahan Gökbakar, Lemi Filazof, Hakan Bilgin gibi oyuncular yer aldığı yapımda Sibel karakterine hayat veren Fatma Toptaş'ın özel hayatı merak konusu oldu.