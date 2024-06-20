Recep İvedik'in Sibel'iydi! Fatma Toptaş'ın 6 sene aşk yaşadığı eski sevgilisi ünlü şef çıktı! İşte Fatma Toptaş'ın eski aşkı...

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Recep İvedik 1 filmi bugün yine izleyici ile buluştu. Gişede 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenen filmde, Recep İvedik'in bir tesadüf üzerine Antalya'ya tatile gitmesi ve yıllar sonra çocukluk aşkı ile karşılaşma macerası milyonları ekran başına kilitliyor.