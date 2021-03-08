Bez Bebek'in kızıl Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali ağızları açık bıraktı! Büyüdü, Mine Tugay'ın kopyası oldu
2007 yılında yayın hayatına başlayan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ekranlarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de bu isimlerden biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin son hali görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi... İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...
Bir dönemin dikkat çeken dizisi Bez Bebek oyuncularından olan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolde yer aldığı 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide samimi tavırlarıyla özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, dijital platformda yayınlanacak bir dizi ile yeniden izleyiciyle buluştu.