Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı: "Deprem gibi yıkıp geçti, iç acıtan hatıraya dönüştü..."
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı! Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Evliliklerinin 17'nci yılını kutlayan Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal paylaşımla sevenlerini ağlattı. İşte "Sanki bir deprem yıkıp geçti, iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey" cümlesiyle yürek yakan Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan gelen satırlar...
"DEPREM GİBİ YIKIP GEÇTİ, İÇ ACITAN HATIRAYA DÖNÜŞTÜ..."
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı geldi.
Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 17'nci yılını kutladı.
"Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda "Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında"diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı."