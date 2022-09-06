Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan 'evlilik yıl dönümü' mesajı: "Deprem gibi yıkıp geçti, iç acıtan hatıraya dönüştü..."



"Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda "Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında"diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı."



