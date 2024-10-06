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Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? Kim Milyoner Olmak İster Ramazan Çulha ne kadar, kaç TL kazandı?

ATV ekranlarının yıllardır büyük ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu Cuma akşamı tarihi bir geceye ev sahipliği yaptı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programında, 19 yaşındaki Ramazan Çulha'nın performansı izleyenleri ekran başına kilitledi. 500 bin TL değerindeki soruyu da doğru cevaplayan Ramazan Çulha, böylece 1 milyon TL'lik final sorusunu görmeye hak kazandı. Peki, Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:24
Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? Kim Milyoner Olmak İster Ramazan Çulha ne kadar, kaç TL kazandı?

19 yaşındaki Ramazan Çulha, ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İsterde gösterdiği performansla 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik final sorusunu açtırma şansını elde etti.

Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? Kim Milyoner Olmak İster Ramazan Çulha ne kadar, kaç TL kazandı?

Genç Yarışmacıdan Büyük Başarı

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ramazan Çulha, bu yıl İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne yerleştiğini ve üniversite hayatına büyük bir heyecanla başladığını belirtti. Tarih alanına olan ilgisinin çocukluğundan bu yana devam ettiğini ifade eden genç yarışmacı, bilgi birikimi ve stratejik düşünme yeteneği ile dikkat çekti.

Ramazan Çulha kimdir, nereli, kaç yaşında, engeli ne? Kim Milyoner Olmak İster Ramazan Çulha ne kadar, kaç TL kazandı?

Çulha, soruları birer birer doğru yanıtlayarak 500 bin TL'lik ödül sorusuna kadar gelmeyi başardı ve yarışma tarihinde nadir görülen bir başarıya imza attı.

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