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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop ve kızları! Şevval ile Su annesinin kopyası...

Tuğba Altıntop magazin gündeminden düşmüyor. Rafet El Roman'ın eski eşi, iki kız çocuğunun da annesi olan Tuğba Altıntop, estetikli hali ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanan Tuğba Altıntop'un kızı Su ve Şevval sosyal medya gündeminde. İşte kızlarıyla abla-kardeş gibi görünen Tuğba Altıntop ve çocukları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

10.12.2020 12:35 - Son Güncelleme: 10.12.2020 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





