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Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, son olarak küvette verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşım Soytürk'ün takipçilerini ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Abla çok güzelsin" derken bir başkası "Ah be güzelim sana hiç yakıştıramadım, hele o son fotoğraf hiç olmamış" yorumunda bulundu. İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan paylaşımı...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:24
Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu özellikle Samet Vuruşan ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, ayrılık kararıyla şaşırttı. Ancak ikili ilişkilerine yeni bir şans daha vererek mutluluklarına kaldıkları yerden devam etti.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Zaman zaman sosyal medya üzerinden günlük hayatından kesitler yayımlayan Rabia Soytürk, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Uzakdoğu'ya tatile giden oyuncu, Rabia Soytürk, bu kez köpük dolu bir küvette objektif karşısında poz verdi.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşım Soytürk'ün takipçilerini ikiye böldü.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Abla çok güzelsin" derken bir başkası "Edep terbiye ve iyi huy; Allah'ın nurundan bir taçtır. Onu başına koy. İstediğin yere git. Her yerde itibar görürsün. Ah be güzelim sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf hiç olmamış yine de sen bilirsin" ifadelerini kullandı.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

İşte Rabia Soytürk'ün o paylaşımı...

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk paylaşımının sonunda üstsüz pozuna yer verdi.

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk