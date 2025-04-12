Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Rabia Soytürk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu özellikle Samet Vuruşan ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.
Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, ayrılık kararıyla şaşırttı. Ancak ikili ilişkilerine yeni bir şans daha vererek mutluluklarına kaldıkları yerden devam etti.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden günlük hayatından kesitler yayımlayan Rabia Soytürk, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Uzakdoğu'ya tatile giden oyuncu, Rabia Soytürk, bu kez köpük dolu bir küvette objektif karşısında poz verdi.
Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşım Soytürk'ün takipçilerini ikiye böldü.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Abla çok güzelsin" derken bir başkası "Edep terbiye ve iyi huy; Allah'ın nurundan bir taçtır. Onu başına koy. İstediğin yere git. Her yerde itibar görürsün. Ah be güzelim sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf hiç olmamış yine de sen bilirsin" ifadelerini kullandı.
Rabia Soytürk paylaşımının sonunda üstsüz pozuna yer verdi.