Rabia Soytürk’ün küvet pozları olay! Sosyal medya ikiye böldü: Sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Abla çok güzelsin" derken bir başkası "Edep terbiye ve iyi huy; Allah'ın nurundan bir taçtır. Onu başına koy. İstediğin yere git. Her yerde itibar görürsün. Ah be güzelim sana hiç yakıştıramadım hele o son fotoğraf hiç olmamış yine de sen bilirsin" ifadelerini kullandı.