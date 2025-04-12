BBG Melih bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra itiraf etti: Sokakta korumayla gezmek zorunda...

Fenomen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı döneme damga vurdu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, yani bilinen adıyla BBG Melih veya 02 Melih, o dönemlerde adeta şöhreti buldu.

Ancak yarışmayı birinci olarak tamamlayan Melih Değirmenci, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Değirmenci, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gökhan Çınar'ın konuğu olan Değirmenci, itirafları peş peşe sıraladı.

Değirmenci, Gökhan Çınar'ın çekimin gerçekleştiği stüdyonun BBG evi olduğunu belirtmesi "İstanbul'da ev diyebildiğim ilk yerdi bu stüdyo" dedi.