BBG Melih bakın şimdi ne halde! Yıllar sonra itiraf etti: Sokakta korumayla gezmek zorunda...

Fenomen yarışmalardan biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı döneme damga vurdu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci, yani bilinen adıyla BBG Melih veya 02 Melih, o dönemlerde adeta şöhreti buldu.
Ancak yarışmayı birinci olarak tamamlayan Melih Değirmenci, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Değirmenci, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gökhan Çınar'ın konuğu olan Değirmenci, itirafları peş peşe sıraladı.
Değirmenci, Gökhan Çınar'ın çekimin gerçekleştiği stüdyonun BBG evi olduğunu belirtmesi "İstanbul'da ev diyebildiğim ilk yerdi bu stüdyo" dedi.
"AMACIM ÜNLÜ OLMAK DEĞİLDİ"
Değirmenci, 18 yaşındaki yarışmadaki Melih için şunları söyledi: "Ben normal bir gençlik yaşamayı kaybettim o yarışmayla beraber. Sokakta korumayla gezmek zorunda olan bir sorumluluğu sırtıma aldım. Yarışmaya girme amacım ünlü olmak değildi. Üniversite öğrencisi olabildiğim ve sokakta rahat gezip toplu taşımaya binebildiğim o hayatı yurt dışında yaşadım"
16 yaşından beri çalışan Melih Değirmenci, üniversitesinin ilk yılında babasına yarışma bahanesiyle sınıfta kaldığını söylemek için yarışmaya katıldığını dile getirdi.
Değirmenci yarışma sonrasındaki dönemi ise şöyle anlattı: "Dışarı çıktığımda bir ilgi görmeyi, şöhreti bekliyordum ama bu kadar ütopik bir şey beklemiyordum. İlk bir hafta kendime gelemedim, her şey değişti"
BBG MELİH'İN SON HALİ
Öte yandan BBG Melih'in açıklamaları kadar son hali de dikkat çekerek sosyal medyada gündem oldu.
Melih Değirmenci için sosyal medyada "Yıllar resmen yormuş", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.