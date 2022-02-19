Proje ile ilgili sürpriz ne? Gizli operasyon başarılı olacak mı? Yalnız Kurt'ta ipler gerildi! Merakla beklenen 'Yıldırım Projesi' dosyasının kapıları aralanacak!
ATV ekranlarının kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve reytingler kıran dizisi Yalnız Kurt'ta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek Yalnız Kurt izleyiciyi gene ekranlara kitlemeyi başaracak. Bu akşam yayınlanacak bölümün ana temasında Yıldırım Projesi yer alacak. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? İşte Yalnız Kurt'ta yaşanacak yeni gelişmeler ve merak edilen bütün soruların cevapları...
ATV ekranlarının yeni dizisi 'Yalnız Kurt' her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizide bu akşam 'Yıldırım Projesi' yer alacak ve bu konuda yeni gerçekler ortaya çıkacak. Dizinin fragmanında Davut'un Altay'a "Sen bu akşam başka bir kapı açacaksın, Yıldırım Projesi dosyalarının olduğu yer!" ifadeleri damga vurdu. Yıldırım Projesi, Yalnız Kurt'ta Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Herkesin merakla beklediği, Yavuz Yıldırım'ın ortaya koyduğu proje ne anlama geliyor? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne? İşte tüm merak edilenler...
DAMGA VURAN SAHNE: PROJEYLE İLGİLİ YENİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK!
Yalnız Kurt'un 3. bölümünde gündemde yer alan hava savunma sistemlerinin önemi vurgulandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan S-400, F-35, Patriot gibi sistemlerin konuşulduğu dizide 'Yıldırım Projesi' anlatıldı. Yalnız Kurt'un bu akşam ekranlara gelecek 4. bölümde de bu konu ele alınacak. Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu arayacak. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğunda saklanacak. Davut adamı sorgulamaya başlayacak ve Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkacak....
Öte yandan yeni bölümde Davut'un Altay'a "Sen bu akşam başka bir kapı açacaksın, Yıldırım Projesi dosyalarının olduğu yer!" sözleri damga vurdu. Altay proje için gizli bir operasyona çıkacak. Peki, Altay bu operasyonda başarılı olacak mı? Yıldırım Projesi ile ilgili son sahnede yer alan sürpriz ne? Tüm gelişmeler bu akşam yeni bölümde ortaya çıkacak...
PEKİ 'YILDIRIM PROJESİ' NEDİR?
İzleyenler proje hakkında detayları araştırmaya başladı. Dizide anlatılan Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz bölümde Kumandan, "S-400, F-35, Patriot… Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.
"Hava savunma sistemleri için ilk adım atıldı"
Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.